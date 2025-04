S&P: Fazzolari, ‘stabilità politica valore aggiunto per l’Italia’

Roma, 12 apr (Adnkronos) – “Grandissima soddisfazione per l’ultimo giudizio dell’agenzia Standard & Poor’s che migliora il rating dell’Italia. Tra le motivazioni della promozione, oltre al miglioramento dell’economia italiana, anche la serietà del Governo Meloni nella gestione delle finanze pubbliche”. Lo dice Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega per l’Attuazione del programma di governo.

“La continuità politica e la stabilità della maggioranza sono reputate da S&P un valore aggiunto. Si tratta di un successo non solo teorico ma che potrebbe facilitare l’attrazione di investimenti esteri in Italia e l’acquisto dei nostri titoli del debito pubblico”, aggiunge.