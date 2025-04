Una riunione dei sindaci sanniti i cui territori sono interessati dalla realizzazione della linea veloce Napoli-Bari.

Con un particolare focus sulle lamentate e segnalate situazioni di criticità che si riscontrerebbero, a carico della viabilità, in prossimità di tutti i cantieri della Rfi. Questo quanto sviluppatosi nella giornata di ieri presso la Prefettura di Benevento. A prendere parte al momento, per il Comune di Sant’Agata de’ Goti, è stato il Vicesindaco Giovannina Piccoli. La medesima ha rappresentato i disagi cui è sottoposta la popolazione della frazione Cantinella, nel cui territorio ormai da qualche anno l’impatto dell’opera è molto forte, così compromettendo sia la viabilità che le condizioni ambientali. Il rappresentante della Rfi/Italferr, convocato dal Prefetto di Benevento per cercare una soluzione alle lamentele dei Sindaci, in rappresentanza delle rispettive comunità, ha assicurato che Rfi interverrà da subito adottando tutte le misure necessarie per rendere meno impattante la presenza dei cantieri. Lo stesso non ha mancato di sottolineare l’importanza dell’opera in costruzione ma anche la legittimità delle proteste dei Sindaci cui Rfi cercherà di porre rimedio nel più breve tempo possibile. Il tavolo è stato riconvocato dopo il 15 Maggio per verificare la programmazione degli interventi che Rfi si è resa disponibile a fare per migliorare la viabilità.

“Il Sindaco e l’amministrazione comunale – fa presente nota stampa diramata a mezzo social dal Comune di Sant’Agata de’ Goti – continueranno a seguire con attenzione l’evoluzione della situazione, a tutela dei diritti e della qualità della vita dei nostri concittadini”.