Il viale Spinelli, a San Giorgio del Sannio, si conferma teatro troppo assiduo di incidenti.

Ieri mattina, intorno alle 8, una ragazza è stata investita all’altezza dell’incrocio con via Aldo Moro. Una Panda ha centrato la giovane – una liceale che si stava recando a scuola – mentre attraversava la strada.

La studentessa è rimasta a terra dolorante, la gamba destra distesa in una posizione innaturale; nel frattempo un’altra auto si è messa di traverso sulla carreggiata per fermare la circolazione.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia