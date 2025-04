Roma, Gualtieri a Premio Film Impresa: “Città dell’industria, dell’innovazione e del digitale”

Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “Collegare il cinema e l’audiovisivo con l’impresa è fondamentale per una città come Roma che deve avere una maggiore consapevolezza della sua dimensione industriale, imprenditoriale, innovativa. Quindi ringrazio Unindustria, Giuseppe Biazzo e Giampaolo Letta per questa straordinaria iniziativa”. Queste le parole di Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, in occasione della terza edizione del Premio Film Impresa presso la Casa del Cinema di Roma.

“Poi quest’anno vedere un film come quello dedicato a Ennio Lucarelli, è per me un motivo di grande commozione, ma anche di straordinaria consapevolezza di una figura così importante che noi dobbiamo valorizzare se vogliamo che Roma sia una città dell’industria, dell’innovazione e del digitale. Sistema dell’impresa, sistema della pubblica amministrazione, enti territoriali, tutti insieme devono dare una spinta alla capacità di Roma di essere non solo una città con una pubblica amministrazione digitale ma un ecosistema che favorisce e sostiene l’innovazione”, conclude.