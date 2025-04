Roma, Caselli: “Premio Film Impresa pone l’attenzione sui valori etici, inclusivi e dell’impresa”

Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “Questo è un premio che avrà una luce lunga perché pone l’attenzione su valori etici, inclusivi e sociali che l’impresa oggi rispetta. Si sa che l’impresa deve fare utile, però c’è anche qualcosa che riguarda le persone che fanno parte dell’impresa. Sono rimasta piacevolmente colpita da questa esperienza che mi ha riscaldato il cuore perché c’è un’Italia che non si conosce, che non fa rumore e che sarebbe opportuno divulgarle. Il merito di Film Impresa è proprio questo”. Così Caterina Caselli,presidente di giuria del Premio Film Impresa, in occasione della terza edizione, presso la Casa del Cinema di Roma. L’iniziativa, ideata e realizzata da Unindustria, con il supporto di Confindustria, è diventata ormai un vero hub culturale e luogo d’incontro e di riferimento.

“Io farei circolare questi video nelle scuole. È molto importante per i ragazzi avvicinarsi al saper fare, a vedere come l’impresa in questi anni si è evoluta, sempre nel rispetto della persona, che poi è quella che in realtà fa il cambiamento all’interno dell’impresa stessa. C’è un’Italia fantastica che va conosciuta e va divulgata di più, perché, come dico sempre, la parola convince, l’esempio trascina. I ragazzi, se messi al corrente del saper fare impresa, potrebbero avere delle belle idee, in un circolo virtuoso di cui abbiamo bisogno”, conclude.