Il pavimento della scuola Pacevecchia, plesso della Federico Torre, non presenta elementi di tossicità: i valori rilevati dei parametri risultano tutti al di sotto dei limiti di rilevabilità del metodo analitico impiegato. Questo, il responso emesso dagli uffici Arpac di Pozzuoli che ha effettuato la classificazione/caratterizzazione del prelievo effettuato nella scuola, a seguito dell’odore atipico che da settimane ammorba quel plesso e di cui non si riesce a venire a capo, perché, come rilevano alcuni consiglieri comunali di opposizione, se la tossicità è esclusa è altrettanto acclarato che le emissioni maleodoranti persistono. Ad ogni modo, l’esito delle analisi è servito a scongiurare il rischio di interrompere le lezioni, come paventato dall’Asl quale giorno fa. Il Dipartimento di Prevenzione, considerata l’impossibilità di risalire alle cause generatrici della problematica, vista la persistenza del cattivo odore, aveva prospettato l’opportunità anche di interrompere le lezioni, nelle more di accertare le cause delle emissioni che preoccupavano alunni e famiglie.

