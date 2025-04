A dispetto delle forti e perduranti tensioni internazionali legate a conflitti e alle turbolenze sui dazi, il mercato del lavoro sannita non solo tiene ma registra una fase di crescita. Nel trimestre aprile, maggio, giugno 2025 previsione per 4.370 assunzioni, ben 280 in più rispetto il 2024 quando furono 4.090. Il grosso degli ingressi lavorativi nel beneventano riguarda il comparto dei servizi, con il 60,4 per cento delle immissioni.

Il fabbisogno occupazionale si concentra soprattutto su operai specializzati e conduttori di impianti e macchine (38,8% delle assunzioni a Benevento), seguiti da impiegati (33% assunzioni a Benevento) e da figure dirigenziali o altamente qualificate (17,2% nel Sannio).

Il 48% delle imprese sannite segnala difficoltà nel trovare candidati idonei, a causa della scarsità di profili disponibili. Il 12,2% nel Sannio delle assunzioni in programma richiede un titolo accademico, con una domanda particolarmente elevata per i corsi in insegnamento e formazione ed economia.

