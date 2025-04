Incursione da parte di ignoti con asporto denaro contenuto nella cassa di un distributore di bevande e snack in ospedale, presso il Cup del nosocomio “San Pio”. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato per avviare le indagini raccogliendo tutti gli elementi utili. Chiuso ieri il Cup a causa dell’incursione predatoria con evidente disagio per l’utenza in cerca di servizi tramite prenotazione.

