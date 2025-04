Fdi: si chiude ‘Spazio montagna’, due giorni di confronto a La Thuile

Roma, 12 apr (Adnkronos) – Si chiude oggi ‘Spazio montagna. Un patrimonio da difendere, un futuro da costruire’, la due giorni iniziata ieri e organizzata dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia della Camera dei deputati e del Senato a La Thuile (Aosta) nel Th La Thuile – Planibel Hotel, Frazione Entreves, 158.

La giornata si apre con il panel “Alpini d’Italia: una storia d’amore per il tricolore”, previsto per le ore 16. Introdurranno Roberto Menia, senatore FdI e vicepresidente della Commissione Affari esteri e difesa, Michele Barcaiuolo, senatore FdI e capogruppo in Commissione Affari esteri e difesa, Paola Chiesa, deputato FdI e capogruppo in Commissione Difesa e Responsabile dipartimento Difesa.

Interverranno Guido Crosetto, ministro della Difesa, Isabella Rauti, sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa, Galeazzo Bignami, capogruppo FdI Camera dei deputati, Mauro Bernardi, caporale in congedo degli Alpini, Alessio Cavicchioli, comandante del Centro Addestramento Alpino, Michele Risi, comandante delle truppe alpine dell’Esercito. Modera Francesco Giorgino, giornalista e Direttore dell’Ufficio Studi Rai.

Alle ore 17 il secondo panel “Vivere i borghi: idee e strategie per lo sviluppo delle aree interne”. Introdurranno Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento europeo, Carlo Maccari, deputato FdI e Coordinatore regionale della Lombardia.

Interverranno Tommaso Foti, ministro per gli Affari Europei, il Pnrr e le Politiche di Coesione, Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia e le Pari Opportunità, Lucio Malan, capogruppo FdI Senato della Repubblica, Guido Castelli, senatore FdI e Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma Centro Italia, Marco Fioravanti, presidente del Consiglio nazionale Anci Marche e sindaco di Ascoli Piceno, Roberto Sapia, presidente della Camera Valdostana delle imprese e delle professioni. Modera la giornalista Costanza Cavalli.

Alle ore 18 invece si parlerà “Milano-Cortina 2026: presente e futuro degli sport invernali”. Introdurrà Salvatore Caiata, deputato FdI. Interverranno Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, Stefania Belmondo, già sciatrice di fondo, Andrea Francisi, chief games operations officer della Fondazione Milano-Cortina 2026, Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute e Flavio Roda, presidente della Federazione Italiana Sport Invernali. Modera la giornalista Flaminia Camilletti.

Alle 21 il panel conclusivo della due giorni dal titolo “Foreste: una fonte di energia”. Introdurrà Maria Cristina Caretta, deputata FdI e vicepresidente della Commissione Agricoltura.

Interverranno Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Claudio Barbaro, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Patrizio La Pietra, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Nicola Procaccini, co-presidente del Gruppo Ecr al Parlamento europeo e Responsabile dipartimento Ambiente ed energia, Davide Gilardino, presidente di Anci Piemonte, Roland Griessmair, sindaco di Brunico, Alessandra Stefani, presidente del Cluster Nazionale Italia Foresta Legno. Modera Antonio Rapisarda, direttore de Il Secolo d’Italia.