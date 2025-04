Più di 4 milioni sono stati assegnati al comune di Buonalbergo per il grosso problema della frana che interessa la SS 90 bis e il torrente Varricello nell’ambito del programma PR FESR 2021/2027 Priorità 2 «Energia Ambiente e Sostenibilità».

Si tratta di un finanziamento molto importante per il Comune, di cui l’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Michele Gambarota, ha subito dato notizia alla cittadinanza, esprimendo soddisfazione per il risultato raggiunto grazie all’impegno profuso.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia