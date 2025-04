Il Benevento potrebbe andare a Cerignola con in tasca già il pass per i play off. Già oggi, infatti, i giallorossi potrebbero avere la certezza matematica della partecipazione alla fase post-season che consente di giocarsi, insieme ad altre 27 contendenti, l’ultimo posto rimasto per la promozione in Serie B. Dipenderà tutto da cosa succederà al ‘Simonetta Lamberti’ di Cava de’ Tirreni, dove la Cavese ospiterà il Catania: se la formazione di Maiuri non dovesse riuscire a battere gli etnei, allora il Benevento diventerebbe irraggiungibile per i metelliani e metterebbe così il sigillo della matematica sulla qualificazione ai play off. In caso contrario, invece, i giallorossi dovranno andare a caccia almeno di un pari domani sul campo del Cerignola. Indipendentemente da questo, nella sfida del ‘Monterisi’ la Strega insegue innanzitutto una prova di spessore e poi un risultato positivo, per ridare smalto alle proprie credenziali e anche per continuare a inseguire il miglior piazzamento possibile.

