Terrorismo: Mattarella, ‘giovani non hanno consapevolezza piena anni di piombo’**

Roma, 11 apr. (Adnkronos) – “Vorrei esprimere un ricordo dei tanti caduti: quest’anno ricorrono per alcuni 50 anni, per altri 45, per altri 40 di numerose vittime del terrorismo interno del nostro Paese. Oggi è difficile per i giovani avere consapevolezza e contezza piena di quello che in quel periodo si verificava, con tante vittime delle Forze dell’Ordine e del Corpo di Polizia”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il capo della Polizia e direttore generale della Pubblica sicurezza, Vittorio Pisani, e una rappresentanza del Corpo in occasione del 173/mo anniversario di fondazione.