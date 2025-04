Mo: media, ‘possibile accordo in tempi brevi su rilascio ostaggi e tregua’

Tel Aviv, 11 apr. (Adnkronos) – Israele ed Egitto si sono scambiati le bozze di documenti per un accordo di cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi. Lo riporta la radio israeliana Kan, secondo cui le proposte mirano a colmare il divario tra la richiesta di compromesso egiziana e quella di accordo dell’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff. Alti funzionari israeliani hanno detto a Kan che è possibile raggiungere un accordo in tempi brevi.

La proposta egiziana, di cui si è a conoscenza all’inizio della settimana, prevede il rilascio di otto ostaggi viventi e di otto corpi di ostaggi in cambio di una tregua della durata compresa tra 40 e 70 giorni e il rilascio di un gran numero di terroristi e prigionieri palestinesi.

Il mese scorso Witkoff ha proposto un accordo che prevedeva il rilascio di cinque ostaggi in cambio di un gran numero di prigionieri di sicurezza palestinesi, in cambio di un cessate il fuoco di due mesi.