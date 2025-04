Milano: Tonali a pm, ‘debiti fino a 500mila euro’

Milano, 11 apr. (Adnkronos) – “Non mi è stato mai richiesto il saldo del debito con delle minacce, ma mi hanno proposto il saldo in forma rateale. Sono arrivato ad avere un debito nei loro confronti di 500.000 euro”. E’ uno dei passaggi di un interrogatorio di Sandro Tonali reso in Procura a Torino il 17 ottobre 2023 sul giro di scommesse illegali che lo vedrebbe protagonista. Il verbale è presente nel decreto di sequestro preventivo emesso dalla gip di Milano Lidia Castellucci sui presunti organizzatori del sistema illecito legato alla gioielleria Elysium.

“Non ho mai smesso di scommettere fino ad una settimana prima del sequestro e i miei creditori non mi hanno mai sollecitato il pagamento perché il loro interesse era quello di farmi continuare a giocare” aggiunge il calciatore che, dagli atti, avrebbe pagato quasi 700mila euro solo di bonifici alla gioielleria – usata come moneta – per ripagare le scommesse perse.