Dazi: Tajani, ‘Meloni invitata da Trump non ha supplicato, nostra posizione di buon senso’

Nuova Delhi, 11 apr. (Adnkronos) – “Il presidente del Consiglio è stato invitato ad andare a Washington, c’è una lettera articolata, siamo partner da lungo tempo, contano le relazioni con gli Stati Uniti e, anche se i presidenti cambiano, dialoghiamo con tutti e intanto sosteniamo il lavoro della Commissione Europea, che l’Italia può aiutare”. Lo ha detto a ‘Mattino Cinque News’, in collegamento da Nuova Delhi, il ministro degli Esteri e vice primo ministro Antonio Tajani, sottolineando che la premier Giorgia Meloni andrà in missione negli Usa su invito di Washington e non su sua richiesta.

Le parole di Trump sulla schiera dei paesi che gli hanno chiesto di negoziare sui dazi, aggiunge Tajani, “non sono state diplomatiche, ma non bisogna reagire con parole non diplomatiche. Il presidente del consiglio è stato invitato a Washington. Non ha supplicato, c’è una lettera molto articolata. Dialoghiamo con Trump come facevamo con Biden. L’importante è che si possano ottenere buoni risultati per le nostre imprese”.

“Se è stato utile minacciare i contro dazi? Abbiamo lavorato perché la reazione europea fosse prudente – spiega Tajani – E con la decisione presa prima del rinvio abbiamo voluto dare un segnale politico. Si è trattato di scongelare una vecchia lista di dazi che poi siamo riusciti a far modificare a tutela delle imprese italiane. Il nostro obiettivo è di non avere una guerra commerciale. Stiamo lavorando intensamente per questo e lo farà la Meloni anche nella sua missione negli Stati Uniti. Poi incontreremo a Roma il vice presidente Vance con cui continueremo a sostenere la posizione italiana, una posizione di buon senso che punta a rinforzare la nostra economia”.