Premio Film Impresa 2025, tra i protagonisti anche l’attore Francesco Gheghi

Roma, 10 apr.(Adnkronos) – Dopo l’affascinante esordio di ieri, culminato con un Premio Speciale a Luca Zingaretti, la terza edizione del Premio Film Impresa ha vissuto la sua seconda tappa presso la Casa del Cinema a Roma. L’iniziativa, ideata e realizzata da Unindustria, con il supporto di Confindustria, è divenuta ormai un vero hub culturale e luogo d’incontro e di riferimento, nonché un appuntamento entrato stabilmente nell’agenda dell’imprenditoria e dell’audiovisivo. Ad inaugurare la seconda giornata, c’è stato l’evento ‘Corti dal CSC – ESERCIZI PER IL FUTURO | FLASH’, con la proiezione di ‘Michelino I B’ di Ermanno Olmi. Il format è poi proseguito nel corso della giornata con altre due proiezioni: ‘La scuola allievi Fiat ‘Giovanni Agnelli” di Stefano Canzio, 1962; e ‘Seconda D’ di Basilio Franchina, 1951. Subito dopo il primo evento, spazio alle proiezioni delle opere in concorso nelle tre principali categorie, e anche ai film fuori concorso, accompagnati dalla presenza degli autori e i rappresentanti delle imprese protagoniste. La prime proiezioni hanno interessato la categoria Area Narrativa a cura di UniCredit: scrittura, immaginario, messa in scena; storia e storie imprenditoriali, la forza dei personaggi e l’impatto delle immagini: quando i film d’impresa attingono al cinema.

L’elenco completo delle prime proiezioni: ENEL l’Italia nel mondo di Igor Borghi. Produzione: Think Cattleya, Lotus Production per ENEL: ‘A domani’ di Emanuele Vicorito (Produzione: Giffoni Innovation Hub, Pathos Distribution, Mad Entertainment, Gabbianella Movie); ‘Il restauro del Carrelli’ di Andrea Stagnitto (Produzione: Social Content Factory per ATM); ‘Gli eroi vestiti di bianco’ di Alessandro Parrello (Produzione: West 46th Films per Capitaneria di Porto Guardia Costiera); ‘Il morto’ di Francesca Marra (Produzione: Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia per Greentire); ‘Il quinto elemento’ di Michele Cardano e Francesco Bolognesi (Produzione: Diaviva per Ceramiche Marca Corona); ‘Includere per crescere’ di Federico Caponera e Giovanni Boscolo Marchi (Produzione: Save The Cut per ELIS e BNL BNP Paribas): ‘Perfetto, Italiano’ di Tommaso Gonzalez e Gianluca Vigagni (Produzione: Plus Communications per Due Torri Hotels); ‘Io sono Liguria’ di Alex Ratto (Produzione: Alex Ratto per Confindustria Liguria e Regione Liguria); ‘L’arte di fare impresa’ di Giulia Achenza (Produzione: The produser per Assolombarda).

A chiudere la mattinata spazio alla visione delle opere fuori concorso, nell’ambito dell’evento ‘PFI EXPLORE | Fuori Concorso’: sfide, esperienze, territori; le radici delle aziende, la forza delle associazioni, la passione del lavoro, in una selezione, fuori concorso, di un interessante panorama di film d’impresa, con le seguenti proiezioni: ‘Il colloquio’ di Federico Caponera e Giovanni Boscolo Marchi (Produzione: Save The cut per BioCryst); ‘Tilt’ di Antonio Palumbo. (Produzione: Seminal Film per Inail Puglia); ‘Pronto c’è Mario? – Ingombranti’ di Alessio Lauria (Produzione: Save The Cut per Hera); ‘Cronache di pace’ di Gonzalo Alves Viana (Produzione: Save the Cut per Key to Energy); ‘Fuori dalla Caverna’ di Alessio Attardi (Produzione: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare); ‘Confessione Creatrice’ di Giuseppe Andreatta (Produzione: Camilletti e Ranallo per Cadore Arredamenti); ‘Piccole grandi vittorie’ di Corrado Ceron (Produzione: Milagrofilm); ‘Alps’ di Corrado Ceron (Produzione: MilagroFilm): ‘Pezzi unici – L’accademia del Legno’ di Cometa di Paolo Ceretto e Paolo Menegotto (Produzione: 611 Nuts per Gruppo Mediobanca); ‘What is love? Amare è donar(si)’ di Anthony Fesce (Produzione: Another Perspective Pictures per AVIS); ‘Benvenuto! Insieme oltre il limite’ di Officina della Comunicazione (Produzione: Officina della Comunicazione per Confindustria Bergamo).

Nel pomeriggio è iniziata anche la visione delle opere nella categoria ‘Area Doc’ a cura di Umana: realtà, testimonianze, fatti; la documentazione della storia aziendale, l’ascolto delle voci, lo spettacolo della manifattura, della tecnica e dell’ambiente: la presa diretta sul territorio e sulle imprese che lo abitano; con le proiezioni dei seguenti film: ‘Il filo bianco’ di Ruggero Tornatore (Produzione: RTFilm per Cotone Organico di Sicilia); ‘Protagonisti’ di Corrado Ceron (Produzione: MilagroFilm per Hassel Omnichannel); ‘Dentro e fuori la fabbrica. Piccole storie di lavoro’ di Silvana Profeta e Antonella Pagliarulo (Produzione: Regesta.exe per Italgas); ‘Codebò: storia e valori di un’azienda di famiglia’ di Vincenzo Caruso (Produzione: Fotogramma 25 per Codebo); ‘Insieme è possibile’ di Alessandro Lucente (Produzione: EIIS, Storymakers per Mulino Bianco); ‘Saipem People’ di Mattia Garofalo (Produzione: brandstories – Sala Giochi per Saipem); ‘Circular Future Tour’ di Ermanno Menini (Produzione: Giffoni Innovation Hub, Social Content Factory per Gruppo Iren); ‘Estratto da L’energia della creazione’ di Giacomo Gatti (Produzione: Mir Cinematografica per Inaz).

Poi spazio anche alla categoria ‘Area II&S: Innovation, Image and Sound’ a cura di Almaviva: visione, tecnologia, sogno; la potenza dello sguardo, l’inesauribilità della forma, la plasticità dell’animazione. La sfida della scrittura di immagini, suoni e azione; con le seguenti proiezioni: ‘Amber Consulting’ di Stefan Stechel (Produzione: Amber Consulting); ‘Elman, 50 years on board’ di Fabrizio Gobbi (Produzione: Elman per Elman); ‘FBT 60 Years Anniversary’ di Paolo Doppieri (Produzione: Alessandro Zonin per FBT Elettronica); ‘L’ultima ape’ di Andrea Deaglio e Monica Torasso (Produzione: Mu Film per Barricalla); ‘Masterclass Cultura d’Impresa 2024 Fare Impresa: quando il passato e il futuro s’incontrano disegnando il presente’ di Fabio Pinto (Produzione: NAM Studio per Unione Industriali Torino); ‘Meta’ di Adamo D’Agostino (Produzione: Lupo Stories per DMO Ciociaria); ‘Nuove vibrazioni’ di Elena Beatrice e Daniele Lince (Produzione: OffiCine-IED per Sammontana); ‘115 anni’ di Acea di Matteo Insegno (Produzione: Acea); ‘Oniria’ di Daniele Pellecchia e Anthony Cavarretta (Produzione: Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia); ‘Riccoboni – Le radici del futuro’ di Stefano Scarafia e Francesco Rasero (Produzione: Confini per Riccoboni Holding); ‘Piloti caccia, International Flight Training School’ di Annalisa Mutariello (Panamafilm in co-produzione con Leonardo e Difesa Servizi, in collaborazione con l’Aeronautica Militare ed il contributo di CAE).

Inoltre, è andato in scena il primo programma speciale della serata, condotto da Caterina Taricano, dal titolo ‘Esercizi per il futuro. Riflessioni strategiche su educazione, formazione e scolarità’, e inaugurato dalla proiezione di ‘Dal lavoro della scuola allo studio dell’impresa’, un cortometraggio a cura della stessa Caterina Taricano. L’evento ha visto gli interventi di Francesca Cadin, customer service Enti, Istituzioni, Eventi Celebrativi di Rai Teche; Elena Testa, responsabile Archivio Nazionale Cinema d’Impresa CSC. Il panel successivo ha poi lasciato spazio anche agli interventi di Francesca Medolago Albani, direttrice Sviluppo Strategico, Relazioni esterne e Formazione ANICA; Miriam Diurni, presidente Fondazione ITS Meccatronico del Lazio Academy; Francesco Egini, responsabile Relazioni Esterne e Rapporti Associativi Umana; Antonella Incollingo, Head of Learning Italy UniCredit.

A chiudere la seconda giornata di Premio Film Impresa c’è stato l’evento speciale ‘I futuri della solidarietà: lo sguardo inclusivo, la condivisione sociale e la solidarietà in forma di testimonianza e racconto’, animato dalla conduzione di Gloria Satta, giornalista de Il Messaggero. Il talk è stato introdotto dalla proiezione di ‘Una giornata pazzesca’ di Francesca Archibugi, realizzato per Telethon (Produzione: Fandango, Rai Cinema), a cui è seguita una conversazione con Ilaria Villa, direttrice generale Telethon; Giovanni Grasso, consigliere per la stampa e la comunicazione della Presidenza della Repubblica. Il pubblico ha poi assistito alla proiezione di ‘Storia’ di Luca di Erika Brenna (produzione: Cisco Italia), seguita da una conversazione con Erika Brenna, Cristiana Capotondi in videocollegamento, e Gianmatteo Manghi, amministratore delegato Cisco Italia.

L’ultimissimo atto di questa seconda giornata ha lasciato spazio alla proiezione del trailer di ‘Familia’ di Francesco Costabile, anticipando una bellissima conversazione con Giampaolo Letta, Gloria Satta e l’attore Francesco Gheghi, candidato per la categoria di miglior attore protagonista ai prossimi David di Donatello proprio per il film ‘Familia’. “Sono davvero onorato di essere ospite a Premio Film Impresa, un contesto che valorizza il dialogo tra cinema e realtà”, ha commentato Francesco Gheghi. “Vedere il trailer di ‘Familia’ proiettato qui, per un film che mi sta dando tantissime emozioni e che mi ha proprio pochi giorni fa regalato una nomination ai David, è un’emozione enorme. Sono davvero felice di poter condividere tutto questo con il pubblico e ringrazio il presidente Giampaolo Letta e il direttore artistico Mario Sesti per questa splendida opportunità”.