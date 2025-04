Milano: Fabrizio Corona assolto da accusa di tentata estorsione (2)

(Adnkronos) – La Procura aveva chiesto una condanna a un anno e otto mesi, ma la tesi dell’accusa non ha retto. La donna si era rivolta all’ex re dei paparazzi nel 2021 per pubblicare un manoscritto, ma di fronte alle lamentele perché il libro sui sogni ‘hot’ di una casalinga non vendeva, Corona avrebbe cercato di costringerla “a non intentare azioni legali contro di lui”, minacciandola con video che li ritraevano in atteggiamenti intimi.

Sentita a processo, la donna aveva sostenuto che il video incriminato “è girato contro la mia volontà. Temevo avesse ripreso anche il mio volto e non fa piacere essere ripresa senza il proprio consenso. Non ero d’accordo a essere filmata”. Di opposto avviso la difesa che, complice la ricostruzione del rapporto tra i due e la lettura fedele delle chat, è riuscita a convincere il Tribunale. “Sono molto contento perché i processi li vinco tutti. Sarebbe il caso di lasciar perdere quando ci sono queste notizie di reato contro Corona, mi occupo di Fabrizio dal 2007”, il commento del difensore, l’avvocato Ivano Chiesa. Assente l’imputato.