Washington, 9 apr. (Adnkronos) – I diplomatici europei e britannici presso le Nazioni Unite stanno cercando di ostacolare i negoziati tra Mosca e Washington. Lo ha riferito su Telegram il primo vice rappresentante permanente della Russia all’Onu Dmitry Polyansky. Ieri il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha tenuto una riunione sulla crisi ucraina, richiesta dai paesi occidentali che sono membri del Consiglio di sicurezza, dopo che le forze armate russe hanno colpito il luogo di un incontro con i comandanti delle forze armate ucraine e gli istruttori occidentali in un ristorante a Krivoy Rog, in Ucraina.

“Durante l’incontro odierno sull’Ucraina, richiesto dagli europei, è stato sorprendente come gli inglesi e l’Ue abbiano immediatamente ‘cambiato le carte in tavola’, Il ‘partito della guerra’ anglo-Ue sta cercando di ostacolare i negoziati di pace russo-americani”, ha scritto Polyansky.