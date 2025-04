Presso la sede del Gal Alto Tammaro a Santa Croce del Sannio sono stati consegnati 32 decreti di finanziamento, per un valore complessivo di 1,2 milioni di euro, che saranno utilizzati per costruire recinzioni in grado di evitare le incursioni dei cinghiali.

Il problema dei cinghiali è serio e va considerato tra le priorità assolute per la nostra agricoltura e per i nostri agricoltori che quasi quotidianamente vedono vanificati i propri sforzi. «Insieme al presidente del Gal Titerno, Lorenzo Urbano, siamo impegnati da tempo a lavorare su questa criticità, le somme che siamo riusciti a incassare si sommano ai 665mila euro finanziati in precedenza e destinati ad arginare il medesimo problema. La nostra fragile economia si fonda soprattutto sull’agricoltura, dobbiamo fare il possibile per tutelare questo comparto già messo a dura prova dal cambiamento climatico e dall’indebolimento delle aree interne- , così Antonio Di Maria sui social-. Senza contare poi che gli spostamenti incontrollati dei cinghiali rappresentano anche un pericolo per gli automobilisti e la loro sicurezza stradale».