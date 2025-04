Nicola Fallarino (difeso dall’avvocato Domenico Esposito), quarantunenne della città già condannato all’ergastolo per l’omicidio di Cosimo Nizza (uccisione in strada il 27 aprile del 2009 nel Rione Libertà, nei pressi dell’abitazione della vittima) e sotto processo con rito abbreviato per il tentato omicidio della ex compagna, una 34enne residente nel capoluogo, scampata al peggio per poco fingendosi morta, adesso è collaboratore di giustizia.

