Mo: media, ‘attacco Idf a Gaza, almeno 29 morti e 80 dispersi’**

Gaza, 9 apr. (Adnkronos) – Sono almeno 29 i morti accertati al momento, tra cui 3 bambini, in un attacco israeliano nel quartiere di Shujayea, nella parte orientale della città di Gaza. Lo scrive al Jazeera, aggiungendo che i corpi e i feriti vengono trasportati all’ospedale arabo al-Ahli, mentre decine di palestinesi risultano intrappolati fra le macerie di almeno 10 edifici bombardati dall’Idf. Ottanta persone risultano disperse al momento, 55 persone sono ricoverate in ospedale.

L’esercito israeliano ha dichiarato di aver “colpito un importante terrorista di Hamas, responsabile della pianificazione e dell’esecuzione di attacchi terroristici” nella zona, senza fornirne il nome. Prima dell’attacco, ha aggiunto l’Idf, sono state adottate diverse misure per attenuare i danni ai civili.