Arresti domiciliari per otto indagati e, per altri due, il divieto di dimorare nella provincia di Benevento. Sono queste le richieste venute dal Pubblico Ministero Licia Fabrizi e, rispetto alle quali, il Giudice per le indagini preliminari Maria Di Carlo è chiamato a pronunciarsi. Si tratta di persone di Durazzano, Montesarchio, Puglianello, Nola, San Felice a Cancello, Boscoreale, Marcianise e Baiano chiamate in causa, a vario titolo, in una inchiesta avente ad oggetto la emanazione di presunti falsi certificati di diploma di qualifica professionale.

