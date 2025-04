Dfp: Boccia (Pd), ‘è solo raggiro del Parlamento’

Roma, 9 apr (Adnkronos) – “Quello presentato in Cdm questa sera non è il nuovo Def ma il raggiro del Parlamento. Mentendo al paese dimezzano le stime di crescita, che non sono mai state reali, e di fronte alla verità di oggi sono costretti ad ammettere un ulteriore taglio del 50% rispetto a quello che avevano scritto poco più di tre mesi fa nella loro legge di Bilancio da noi contestata”. Lo dice Francesco Boccia.

“Senza le risorse del Pnrr saremmo in piena recessione. È la riprova della totale incapacità di questo governo nell’avere una idea del futuro e della mancanza di rispetto di Giorgia Meloni nei confronti del Parlamento a cui vengono negate le informazioni economiche rilevanti sulle politiche pubbliche. Tutto questo è la conferma che non sanno che pesci prendere ma vogliono solo nascondere la verità di una evidente crisi economica alle parti sociali”, aggiunge il presidente dei senatori del Pd.