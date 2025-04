Dazi: Misiani, ‘con bulli come Trump ossequi non servono, Meloni tenga schiena dritta’

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – “Se è diventato questo l’’ordine del giorno’ della visita di Giorgia Meloni alla Casa Bianca, c’è da chiedersi se abbia senso confermarla. Sarebbe utile che la presidente del consiglio ci facesse conoscere il suo pensiero in merito. Con i bulli come Trump, gli ossequi e i sorrisi ammiccanti non servono a nulla. L’unica cosa da fare è tenere la schiena dritta. Se si è in grado di farlo….”. Così sui social Antonio Misiani, responsabile Economia nella segreteria nazionale del Pd.