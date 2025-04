Dazi: Iv incontra parti sociali, ‘grande preoccupazione’

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – “Gli incontri con le parti sociali che si sono svolti oggi sono stati molto positivi. Da parte di sindacati e associazioni di categoria è emersa una grande preoccupazione per la situazione economica, e in particolare per la vicenda dei dazi imposti dall’amministrazione americana. Tutti chiedono al governo un tavolo complessivo che comprenda le parti sociali, richiesta alla quale ci associamo”. Così una nota di Italia Viva al termine della prima tranche di incontri con le parti sociali sul tema dei dazi. Al faccia a faccia con i rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil, Confcooperative e Cna erano presenti parlamentari Iv, tra cui le due capigruppo e i due vicepresidenti. La seconda tranche di incontri si svolgerà domani mattina.

“Gli interlocutori ci chiedono di intervenire sul fronte dell’alto costo dell’energia, che penalizza la competitività delle nostre imprese e mette in difficoltà famiglie e lavoratori, e su quello della semplificazione burocratica, e di evitare il rischio di una massiccia delocalizzazione innescata dai dazi. L’Italia, è l’appello comune, deve fare la sua parte in sede Ue perché, alla sfida lanciata da Trump, ci sia una reazione unitaria dell’Europa”.