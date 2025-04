Dazi: Delrio, ‘Meloni non sia complice disegno Trump contro Ue’

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – “Li ha chiamati ‘accordi commerciali su misura’ per ogni Paese. Questa la linea di Trump. Per chi non vuole chiudere gli occhi significa che il suo intento è usare la clava dei dazi per dividere i Paesi europei e imporre le proprie condizioni nei rapporti bilaterali”. Così in una nota il senatore del Pd, Graziano Delrio.

“Magari pretendendo maggiori acquisti di armi, gas o petrolio in cambio della benevolenza della Casa Bianca. Dinanzi alla crisi globale che la ‘più stupida delle guerre commerciali’ sta innescando non c’è da baciare nessuna pantofola o accettare imposizioni diventando di fatto complici nel disegno di frantumazione dell’Unione. Alla presidente del Consiglio, preceduta nel suo viaggio a Washington da espressioni decisamente volgari di Trump dirette a tutti coloro che vogliono discutere con lui dei dazi, compete il dovere di tutelare l’interesse delle imprese e dei lavoratori italiani. La risposta ai dazi o sarà europea o semplicemente non sarà”.