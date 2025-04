Dazi: Calenda, ‘quali misure governo è pronto a varare per sostenere economia?’

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – “Spero che questo ponga fine al dibattito assurdo e provinciale sull’appropriatezza della visita di Stato in Usa della Presidente del Consiglio. Nessuno in Francia o UK ha fatto polemiche su questo”. Lo scrive sui social Carlo Calenda rilanciando la dichiarazione del portavoce del governo francese che smentisce timori sulla visita di Giorgia Meloni negli Usa. “Il problema semmai è che, numeri a parte, non si comprende ancora quali provvedimenti il governo e’ pronto a varare per sostenere l’economia. Noi abbiamo mandato le nostre proposte. Occorre darsi una mossa. Con il cataclisma che si sta abbattendo su di noi dovremmo limitare le polemiche marziane e concentrarci sulle proposte utili”.