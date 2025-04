Caso Garlasco: intervista tv a Stasi fatta in permesso premio, ‘nessuna violazione’

Milano, 9 apr. (Adnkronos) – L’intervista televisiva rilasciata da Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l’omicidio dell’allora fidanzata Chiara Poggi, “è stata registrata durante il permesso premio” del 22 marzo scorso “e non si sono rilevate, pertanto, infrazioni alle prescrizioni”. E’ quanto scrive, in una missiva indirizzata al Tribunale di Sorveglianza di Milano e al magistrato Maria Paola Caffarena, il direttore del carcere di Bollate Giorgio Leggieri. Il particolare diventa centrale dopo che proprio l’intervista a Le Iene, andata in onda il 30 marzo, è stato uno dei punti discussi nell’udienza per la semilibertà del condannato. Richiesta su cui la Sorveglianza si è riservata.