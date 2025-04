Campania: sport e inclusione, Ibg Spa con Anfi e Ail contro ogni barriera

Caserta, 9 apr. (Labitalia) – Questa mattina, a Caserta, presso la sede amministrativa di I.b.g. spa società benefit, l’amministratore unico Rosario Caputo ha ricevuto una delegazione dell’Associazione nazionale finanzieri d’italia (Anfi), l’ente morale che riunisce i finanzieri in servizio e in congedo, custode dei valori del corpo, guidata dal presidente della sezione di Maddaloni (Ce), il luogotenente Giuseppe Farina e dal consigliere regionale Anfi per la Campania luogotenente Andrea Grassi e da Valentina Picazio per Ail Caserta, per una speciale donazione. Infatti, I.B.G. Spa Sb, nell’ambito del proprio piano di responsabilità sociale d’impresa, ha voluto omaggiare l’Anfi sezione di Maddaloni della speciale carrozzina modello Hippocampe Marathon, progettata per consentire a persone con ridotta mobilità di partecipare attivamente a discipline sportive all’aria aperta.

La Hippocampe Marathon è una carrozzina all’avanguardia, nota per la sua leggerezza, robustezza e capacità di adattarsi a diversi tipi di terreno. La donazione da parte di I.b.g. spa mira a supportare le iniziative di benessere e aggregazione promosse dall’Anfi. Infatti, la carrozzina sarà custodita dall’Anfi sez. Maddaloni e sarà messa a disposizione delle persone con ridotte capacità motorie per l’allenamento e la partecipazione alla IV edizione dell’ecomaratona dell’acquedotto carolino, organizzata dall’Anfi di Maddaloni in collaborazione con l’Associazione italiana contro le leucemie (Ail), in programma per il 15 giugno 2025, nonché per altre future competizioni. L’obiettivo è quello di promuovere, in questo modo, uno stile di vita attivo e rafforzare il messaggio universale dello sport senza barriere.

“Siamo orgogliosi – sostiene Rosario Caputo, amministratore unico di I.b.g s.p.a sb – di poter sostenere l’associazione nazionale finanzieri d’Italia, un’istituzione di grande valore che rappresenta un punto di riferimento per chi serve e ha servito con dedizione il nostro Paese nel Corpo delle Fiamme Gialle. Crediamo nell’importanza del benessere e dell’attività fisica come elementi di coesione e supporto reciproco. La donazione della carrozzina Hippocampe Marathon é la testimonianza che Sport e Inclusione sono valori imprescindibili per la nostra azienda e che l’impegno verso la comunità e il supporto ad iniziative e realtà meritorie restano al centro del nostro piano di responsabilità sociale”.

“A nome mio personale e di tutti i nostri associati -aggiunge Farina, presidente dell’Anfi sezione di Maddaloni- esprimo sentimenti di profonda gratitudine ad I.B.G. Spa sb e a Rosario Caputo per questo nobile gesto, un atto di concreta vicinanza e generosità. La nostra Associazione, oltre a custodire le tradizioni e i valori del Corpo, è profondamente attenta al benessere dei propri membri e promuove lo spirito di solidarietà. Ricevere in dono la carrozzina Hippocampe Marathon rappresenta un’opportunità preziosa, uno strumento che potrà essere impiegato per supportare soci con specifiche necessità o nell’ambito di iniziative volte a promuovere l’attività fisica, l’aggregazione e l’inclusione”.