I due aspiranti gestori del Cral comunale al rione Libertà sono venuti meno, ora l’amministrazione ha deciso di partecipare al bando della Presidenza del Consiglio per la selezione di piani di sviluppo in aree dismesse o in disuso, interventi orientati alla rigenerazione, alla riqualificazione e all’infrastrutturazione, nonché all’attrazione di investimenti privati volti al rilancio economico.

Il consigliere delegato allo Sport, Enzo Lauro, su invito della presidente Adele De Mercurio, ha fatto il punto in commissione sulla riqualificazione del Centro Sportivo Comunale “Libertà” (con annessa realizzazione di aree verdi”), che richiederà un importo complessivo di un milione e mezzo, come da progetto validato dall’ingegnere Sofia Bocchino.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia