Tanta paura nel primo pomeriggio di ieri per una colonna fumo nero e per l’acre odore di plastica bruciata tra via Napoli nel tratto contiguo a via Delle Puglie e via Montale nel rione Santa Maria degli Angeli e la contigua arteria Lungosabato Bacchelli e il ponte Santa Maria degli Angeli. A far scaturire tanto fumo e tante emissioni odorigine un rogo divampato nel deposito di una sanitaria che è ubicata in un caseggiato in una zona molto trafficata e frequentata da auto e pedoni, interconnessione pressoché obbligata tra centro cittadino e Rione Libertà.

