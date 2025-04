Tentata rapina nel cuore della Valle Caudina. È stata una mattinata concitata quella che si è sviluppata nel pieno centro di Arpaia ed, in particolare, in corrispondenza del locale ufficio postale, presidio che si sviluppa ad angolo con la Strada Statale Appia. I fatti si sono verificati in coincidenza dei primissimi minuti di apertura. Due persone, quanto alla dinamica dei fatti, alle ore 7:10 circa, stazionavano negli immediati paraggi dell’ufficio, in quel momento ancora chiuso, con uno di essi che, in particolare, si era posizionato nei pressi del bancomat che si trova proprio lungo la Statale 7.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia