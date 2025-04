Gb: Carlo e Camilla lasciano Altare della patria (2)

(Adnkronos) – Nel corso della visita all’Altare della patria, re Carlo ha reso omaggio alla bandiera di guerra del reggimento “Granatieri di Sardegna” con un inchino. Sua Maestà ha poi passato in rassegna la Guardia d’onore, composta da 200 militari italiani provenienti da Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza. Al termine dell’ispezione, il sovrano ha ricevuto il saluto dal Comandante della parata prima di riunirsi alla regina, che lo attendeva al centro della piazza.

Insieme, i sovrani hanno poi salito i gradini del monumento, preceduti da due Corazzieri italiani che hanno portato una corona d’alloro. Il re e la regina erano seguiti sui gradini dal ministro della Difesa Guido Crosetto, dal Capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano e dal ministro degli Esteri britannico David Lammy. Una volta giunti di fronte alla tomba del Milite Ignoto, Carlo e Camilla si sono fermati in cima all’Altare mentre i due corazzieri hanno deposto la corona, su cui il re, successivamente, ha posto le mani per un momento di riflessione, mentre un trombettiere ha suonato il Silenzio d’ordinanza.

Il re e la regina hanno sceso i primi gradini, in fondo ai quali hanno incontrato 21 ufficiali e sottufficiali dei Carabinieri, Esercito, Marina, Aeronautica e Guardia di Finanza. Le Loro Maestà hanno salutato il contingente del Regno Unito (21 ufficiali e sottufficiali dei tre servizi con sede presso il Nato Joint Force Command Naples Hq). Infine, si sono diretti alla base del monumento, dove, prima di andare via, hanno ascoltato l’esecuzione degli inni nazionali britannico e italiano e ricevuto il saluto finale dal Comandante della Parata.