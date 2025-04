Lampeggia sempre forte la spia dei furti nella provincia sannita e nella città di Benevento.

C’è stata una vera e propria raffica di incursioni nello scorso fine settimana: svaligiati due tabacchini, il primo in via Nenni (oggetto di molteplici incursioni e negli ultimi mesi), dove sono stati trafugati 200 euro; nel secondo caso nel mirino un’attività in via Cupa Ponticelli, dove i ladri hanno portato via stecche di sigarette e contanti.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia