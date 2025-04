L’iniziativa è valida, apprezzabile ma, come al solito, è gestita con sciatteria ed approssimazione. Così i consiglieri Giovanni De Lorenzo, Angelo Miceli e Francesco Farese a proposito della istituzione dell’Its, uno strumento innovativo che vede la compartecipazione di università, istituti di istruzione superiore e imprese e che può rappresentare una nuova importante opportunità per i giovani e per il territorio.

“È mancata, però, totalmente la programmazione da parte dell’Amministrazione Mastella con la solita sciatteria amministrativa e con scelte non condivise sulla valorizzazione del patrimonio immobiliare”.

