Roma, 8 apr. (Adnkronos) – Con 152 voti contrari, 104 favorevoli e 5 astenuti la Camera ha bocciato le pregiudiziali di costituzionalità presentate da M5S, Avs e Pd al decreto legge contenente disposizioni per il contrasto dell’immigrazione irregolare, che trasforma i centri in Albania in Cpr, per il trattenimento non solo dei richiedenti asilo ma anche delle persone destinatarie di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati.