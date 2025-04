Dazi: Descalzi, ‘bisogna essere calmi e lucidi, serve dialogo prima delle azioni’**

Ravenna, 8 apr. – (Adnkronos) – “Il mondo non si aspettava dazi così alti e calcolati in questo modo, è chiaro che una soluzione deve essere trovata. Ma per trovare delle soluzioni prima di tutto bisogna essere freddi e calmi, non avere reazioni che possano innescare qualcosa di ancora peggio”. Così Claudio Descalzi, amministratore delegato Eni, a margine di Omc – Med Energy Conference & Exhibition in corso a Ravenna.

“Bisogna essere freddi, calmi, lucidi per trovare una risposta e per non innescare una spirale che possa ulteriormente peggiorare la situazione. Non c’è una soluzione a un problema che non ci si è posti da soli, ci vuole un dialogo prima di tutto politico. Industrie e società stanno pagando le conseguenze – continua Descalzi – ma la soluzione e la risposta deve essere politica. Quindi un dialogo ci deve essere, non si può pensare di rispondere con azioni senza prima mettere davanti a queste azioni le parole, per riuscire a capire anche la controparte”.