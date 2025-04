Campionati italiani di filosofia, primo posto per il caudino Luigi Zurlo

Piccoli grandi filosofi crescono in Valle Caudina. Ed in tal senso il percorso di uno studente del De Sanctis di Cervinara disegna prospetti alquanto interessanti. Trattasi di Luigi Zurlo, studente del Liceo classico cervinarese. Dopo la bella affermazione nella competizione regionale, che lo ha portato a partecipare alla gara nazionale svoltasi a Torino, Luigi si è classificato primo ai Campionati di Filosofia, per la categoria B in lingua inglese, con un elaborato sull’ambito etico, che chiama in causa le etiche cognitivistiche ed il pensiero kantiano.

