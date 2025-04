Da promessa in rampa di lancio a oggetto misterioso, fuori da ogni radar. Che fine ha fatto Angelo Viscardi? Il classe 2004, cresciuto nel settore giovanile giallorosso ed esploso proprio con Gaetano Auteri in panchina, sembrerebbe finito ai margini del progetto della Strega. Dal suo ritorno nel Sannio, il tecnico di Floridia non ha mai scelto di puntare su di lui, né dall’inizio né a gara in corso.

Dal Crotone all’Avellino, 3 panchine consecutive per il 21enne siciliano, out anche nel derby contro la Casertana, nell’ultima gara di Michele Pazienza da allenatore del Benevento. Per trovare una serie così lunga di esclusioni bisogna riavvolgere il nastro addirittura alla passata stagione, al periodo che va da marzo ad aprile del 2024, la sua ultima tappa da riserva prima dell’ingresso tra i primi posti della rosa giallorossa.

