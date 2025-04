Il campionato sembra voler concedere un’ultima chance al Benevento per evitare che anche a fine stagione la classifica finisca per assumere i contorni tetri dell’incubo. Del resto, nonostante restino da disputare solo 270 minuti, la formazione di Auteri può ancora scivolare indietro nella graduatoria, ma anche risalire la corrente.

La Strega infatti ha la possibilità di finire fuori dalla zona play off, ma per la matematica – meno per la logica – può ancora giocarsi qualche opportunità per prendersi il terzo posto. Indipendentemente da tutto, la formazione giallorossa deve provare a cambiare passo nelle tre gare che le restano da giocare, con l’unico obiettivo di arrivare ad affrontare gli spareggi per la promozione in Serie B con un altro spirito.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia