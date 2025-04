Si avvicina l’apertura del cantiere per riqualificare l’ex sede scolastica ‘San Modesto’ e donarle una nuova funzione.

La struttura in via Firenze dovrà infatti ospitare, dopo i lavori, venti alloggi di edilizia popolare residenziale, nell’alveo dell’avviso della Regione Campania per ‘Politiche Abitative e Qualità dell’Architettura’, che ha portato in dote a Benevento cinque milioni di euro. L’ultimo, importante passaggio è l’approvazione del progetto esecutivo curato dal raccordo temporaneo di professionisti composto dall’ingegnere Lorenzo Iannotti, l’architetto Francesco Covino e l’ingegnere Antonio Pastizzo.

