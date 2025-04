Sfilate di cinghiali nelle notti santagatesi. Un cittadino ad aver postato sui social locali una carovana di esemplari a margine della strada provinciale ricadente in zona Palmentata. Uno dei classicissimi corridoi che da anni assistono all’imperversare degli ungulati.

Ungulati che, con la loro massiva presenza, rappresentano un problema per gli agricoltori, dal momento che sono soliti devastare i terreni, ma, ormai, come da cronache di qualche anno a questa parte, anche per gli automobilisti essendo soliti stazionare sulle carreggiate determinando un forte rischio per l’utenza.

