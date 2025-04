La notizia dell’appalto per l’Ospedale di Comunità in località Piana Romana dell’ex albergo del Pellegrino, allo stato attuale di proprietà dell’Asl Benevento è senza dubbio una lieta novella. Dopo tanti anni di autentico abbandono e continui furti sia all’interno della mega struttura, come pure all’esterno, con un investimento di ben 7 miliardi di vecchie lire, buttate al vento, si intravede la luce. La ieratica struttura che tutti hanno potuto osservare nel corso di tantissimi anni rappresenta uno spreco pubblico e un’autentica scelleratezza dell’allora amministrazione comunale di Pietrelcina. Una struttura mai andata in funzione nel corso degli anni. L’Asl di Benevento ha provveduto all’affidamento dei lavori per la realizzazione, su tre lotti di gara dell’Odc (Ospedali di Comunità); Cdc (Case della Comunità); Cot (Centrali operative territoriali) nel comune di Pietrelcina. Sempre l’Asl ha provveduto all’approvazione del verbale di gara proposta di aggiudicazione in favore della ditta “Spart Consorzio stabile” con sede in Napoli.

