Mo: Trump, ‘trasferire i palestinesi da Gaza in altri Paesi’

Washington, 7 apr. (Adnkronos) – Gaza è “un’incredibile porzione di territorio importante”. Una forza di pace degli Stati Uniti che “controlli e possieda” la Striscia di Gaza sarebbe una buona cosa. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump dopo aver incontrato alla Casa Bianca il premier israeliano Benjamin Netanyahu, suggerendo ancora una volta di “trasferire i palestinesi in altri Paesi”. Trump aggiunge che in questo modo creerebbe “una zona di libertà” a Gaza. Al momento, la Striscia di Gaza è “un posto fantastico in cui nessuno vuole vivere”, afferma.