Mo: agenzie umanitarie chiedono misure per l’accesso agli aiuti a Gaza

Gaza, 7 apr. (Adnkronos) – I leader di numerose organizzazioni umanitarie mondiali hanno firmato una lettera in cui chiedono al mondo di agire affinché rifornimenti vitali possano giungere nella Striscia di Gaza devastata dalla guerra. Da oltre un mese non è consentito l’ingresso di aiuti commerciali o umanitari a Gaza, si legge nella lettera firmata dai responsabili dell’Unicef, dell’Unrwa, del Programma alimentare mondiale e dell’Oms, oltre a molti altri.

“Stiamo assistendo ad atti di guerra a Gaza che dimostrano un totale disprezzo per la vita umana”, scrivono i rappresentanti delle organizzazioni umanitarie, aggiungendo che, “con l’inasprimento del blocco israeliano su Gaza, ormai al suo secondo mese, facciamo appello ai leader mondiali affinché agiscano con fermezza, urgenza e decisione per garantire il rispetto dei principi fondamentali del diritto umanitario internazionale. Proteggere i civili. Facilitare gli aiuti. Liberare gli ostaggi. Rinnovare il cessate il fuoco”.