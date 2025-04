Due realtà accomunate dalla stessa categoria, ma a duemila chilometri di distanza. Da una parte Benevento, il suo Vigorito e il calore del tifo giallorosso. Dall’altra Charlton, le mura imponenti del The Valley e la passione dei fan biancorossi. La terza serie ma su latitudini diverse. Letteralmente, considerando il meridiano di Greenwich a due passi dalla casa degli Addicks, il soprannome con il quale sono conosciuti i tifosi del club londinese. Siamo stati in Inghilterra per conoscere da vicino la realtà del Charlton Athletic e della League One, l’equivalente della Serie C italiana, e per studiare nel dettaglio i particolari che rendono così speciale il calcio inglese, così diverso da quello della nostra Penisola. Due squadre, Benevento e Charlton, accomunate dagli stessi interessi di classifica: i biancorossi sono al quinto posto con 73 punti conquistati in 41 partite e in questo pomeriggio sfidano l’Huddersfield, ottavo. A 5 giornate dal termine della regular season la squadra di Nathan Jones ha 8 punti di vantaggio sul settimo posto, il primo che esclude dalla corsa promozione.

