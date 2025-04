Governo: Magi, ‘Salvini al Viminale? E’ Papeete 2 la vendetta’

Roma, 7 apr. (Adnkronos) – “Matteo Salvini avrebbe dovuto aprire il congresso della Lega chiedendo scusa a tutti gli italiani per i dazi di Trump che colpiranno duramente l’economia italiana ed europea. E invece, l’acclamato segretario, si dice “disponibile” per un ritorno al ministero dell’Interno: in pratica Salvini scaccia Piantedosi dal Viminale e prepara il “Papeete 2 – la vendetta”: una risposta a chi dice che il governo Meloni è compatto, è stabile e non litigioso”. Lo afferma il Segretario di Più Europa Riccardo Magi.

“Un’altra tegola sulla credibilità della nostra premier, che vuole andare a negoziare da Trump senza però avere una linea chiara, senza una idea, e a questo punto, forse senza nemmeno una maggioranza in Parlamento. Quanto a Salvini, non si capisce per quali motivi e per quali meriti pensa di essere adatto a quel ruolo. La sua esperienza al ministero dell’Interno nel Conte 1 è stata disastrosa e i casi Diciotti e Open Arms rappresentano tutt’ora una vergogna tutta Made in Italy”, conclude Magi.