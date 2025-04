“Sono preoccupato e sinceramente amareggiato per i gravi episodi di cronaca che si sono registrati nel week end in città. Aumenta il magone, la circostanza che siano la spia di un disagio giovanile che sempre più spesso sfocia in violenza. E’ un’ epidemia. Ma sebbene sia impossibile azzerare il virus, esso va contrastato e combattuto in ogni modo”, così il sindaco di Benevento Clemente Mastella, commentando gli episodi di violenza accaduti nel centro cittadino nelle scorse ore.

