Entrare nella storia, ma dalla parte sbagliata. E’ il rischio a cui va incontro il Benevento se dovesse continuare a rimanere senza vittorie ancora a lungo. Come noto, l’astinenza di successi della formazione giallorossa va avanti dallo scorso 5 gennaio e non sono bastate 12 partite per interrompere un digiuno che ha finito per far assumere alla classifica della Strega i contorni tetri dell’incubo. Il dato è clamoroso e racconta di come si sia completamente ribaltata la stagione dei sanniti che hanno chiuso il girone d’andata sognando la promozione in Serie B e che ora invece si trovano impantanati ai margini della zona play off. Serve una vittoria e serve alla svelta, per tirarsi fuori da questa situazione e anche per non passare alla storia per un record negativo.

