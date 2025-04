Un sabato davvero difficile sul fronte dell’ordine pubblico quello dello scorso week end a Benevento con due episodi gravi per altrettanti accoltellamenti a distanza di poche ore l’uno dall’altro. Risolto sul piano investigativo il primo sul piano cronologico relativo a un diciannovenne accoltellato secondo l’ipotesi accusatoria da un ventenne italiano (N.D.G. difeso tra gli altri dall’avvocato Gerardo Giorgione), in via Guidi nel comprensorio via Meomartini-viale Mellusi.

